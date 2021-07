Один з терміналів аеропорту Шарль-де-Голль сьогодні, 2 липня, заблокували співробітники, оголосивши страйк.

Члени французьких профспілок вимагають припинити зміни трудових договорів.

Фотографії та відео з заблокованого терміналу 2Е розповсюджують користувачі соцмереж.

На них можна побачити, як співробітники аеропорту в помаранчевих світловідбивних жилетах сидять на підлозі. Деякі учасники акції, навпаки, стоять і блокують прохід пасажирам.

So we are here at the Charles de Gaulle Airport – CDG, Paris???????? na kuna strike ya workers, paralyzing activities in the whole International Airport. Hata Kenya hatujawahi fika hapa. @Ma3Route @KenyanTraffic pic.twitter.com/zLtbBDenKH

— Kenya First ???????? (@_Kenyanese) July 2, 2021