Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини
Абрамова Юлія |

У французькому аеропорту Шарль-де-Голль почався страйк

У французькому аеропорту Шарль-де-Голль почався страйк

Один з терміналів аеропорту Шарль-де-Голль сьогодні, 2 липня, заблокували співробітники, оголосивши страйк.

Члени французьких профспілок вимагають припинити зміни трудових договорів.

Фотографії та відео з заблокованого терміналу 2Е розповсюджують користувачі соцмереж.

На них можна побачити, як співробітники аеропорту в помаранчевих світловідбивних жилетах сидять на підлозі. Деякі учасники акції, навпаки, стоять і блокують прохід пасажирам.

Через акції протесту деякі авіарейси затримано на годину. Поки жодного рейса не скасовано.

На сайті аеропорту опубліковано повідомлення, в якому йдеться про період з 1 по 5 липня, коли адміністрація аеропорту попереджає про затримки авіарейсів через страйк.

Члени профспілок працівників аеропорту вимагають припинити реалізацію плану зміни трудових договорів, що призведе до скасування ряду преміальних виплат.

Ще одна серія страйків очікується в Парижі наступного тижня – 9 липня.

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка