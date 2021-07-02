Один з терміналів аеропорту Шарль-де-Голль сьогодні, 2 липня, заблокували співробітники, оголосивши страйк.

Члени французьких профспілок вимагають припинити зміни трудових договорів.

Фотографії та відео з заблокованого терміналу 2Е розповсюджують користувачі соцмереж.

На них можна побачити, як співробітники аеропорту в помаранчевих світловідбивних жилетах сидять на підлозі. Деякі учасники акції, навпаки, стоять і блокують прохід пасажирам.

So we are here at the Charles de Gaulle Airport – CDG, Paris???????? na kuna strike ya workers, paralyzing activities in the whole International Airport. Hata Kenya hatujawahi fika hapa. @Ma3Route @KenyanTraffic pic.twitter.com/zLtbBDenKH — Kenya First ???????? (@_Kenyanese) July 2, 2021

Через акції протесту деякі авіарейси затримано на годину. Поки жодного рейса не скасовано.

На сайті аеропорту опубліковано повідомлення, в якому йдеться про період з 1 по 5 липня, коли адміністрація аеропорту попереджає про затримки авіарейсів через страйк.

Les salariés d’#ADP bloquent le terminal 2E à #Roissy Charles de Gaulle depuis ce matin pour protester contre un plan de la direction qui impose des baisses de salaires. Une manifestation a aussi lieu à #Orly ainsi que sur les routes. pic.twitter.com/yOyQRQIwxq — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) July 2, 2021

Члени профспілок працівників аеропорту вимагають припинити реалізацію плану зміни трудових договорів, що призведе до скасування ряду преміальних виплат.

Ще одна серія страйків очікується в Парижі наступного тижня – 9 липня.