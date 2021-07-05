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Софія Зінов'єва |

Соцмережу Трампа зламали через три дні після запуску

хакери

Хакери здійснили кібератаку на соцмережу команди Дональда Трампа GETTR та зламали деякі аккаунти та сторінку служби підтримки через три дні після запуску.

4 липня були зламані найпопулярніші верифіковані аккаунти, зокрема і обліковий запис служби підтримки, а також змінено профілі користувачів платформи.

Вони відображали лише одне повідомлення: @JubaBaghdad був тут 🙂 ^^ free palestine ^^

Під хакерську атаку потрапив аккаунт речника Трампа Джейсона Міллера, який і є засновником платформи. Атака тривала близько 1,5 години.

Відповідальність за атаку взяв на себе хакер із ніком @JubaBaghdad, який заявив, що з технічної точки зору це було дуже легко зробити.

На даний момент проблему вже вирішено, заявив Джейсон Міллер.

Блокування акаунтів Трампа

5 травня 2021 року наглядова рада Facebook ухвалила рішення про те, щоб залишити аккаунти 45-го президента США заблокованими у таких соціальних мережах, як Facebook та Instagram.

Вперше, сторінки Дональда Трампа заблокували після штурму Капітолію за його закликами.

Джерело: Insider

Фото: Depositphotos

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