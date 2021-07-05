Хакери здійснили кібератаку на соцмережу команди Дональда Трампа GETTR та зламали деякі аккаунти та сторінку служби підтримки через три дні після запуску.

4 липня були зламані найпопулярніші верифіковані аккаунти, зокрема і обліковий запис служби підтримки, а також змінено профілі користувачів платформи.

Вони відображали лише одне повідомлення: @JubaBaghdad був тут 🙂 ^^ free palestine ^^

Під хакерську атаку потрапив аккаунт речника Трампа Джейсона Міллера, який і є засновником платформи. Атака тривала близько 1,5 години.

Відповідальність за атаку взяв на себе хакер із ніком @JubaBaghdad, який заявив, що з технічної точки зору це було дуже легко зробити.

На даний момент проблему вже вирішено, заявив Джейсон Міллер.

Блокування акаунтів Трампа

5 травня 2021 року наглядова рада Facebook ухвалила рішення про те, щоб залишити аккаунти 45-го президента США заблокованими у таких соціальних мережах, як Facebook та Instagram.

Вперше, сторінки Дональда Трампа заблокували після штурму Капітолію за його закликами.

Джерело: Insider