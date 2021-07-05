У Польщі заарештували українця за підозрою у вбивстві свого співвітчизника

У Білостоці (Польща) правоохоронці заарештували 41-річного громадянина України. Його підозрюють у вбивстві свого співвітчизника.

За неофіційною інформацією, перед нападом він сперечався з українцем щодо територіальної приналежності Криму.

За даними польських ЗМІ, у будинку, де сталося вбивство, проживало декілька людей. Громадяни з різних країн приїхали до Польщі на заробітки у будівельну компанію.

48-річний українець помер 2 липня. За попередніми даними, смерть наступила у результаті ножових поранень. Заарештованому громадянину України може загрожувати ув’язнення на термін від восьми до 25 років.

Місцевий поліцейський розповів, що підозрюваний не визнає себе винним та відмовляється надавати свідчення прокуратурі. За його словами, він не пам’ятає, що сталося, оскільки перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Зовнішній огляд тіла показав, що у загиблого є декілька глибоких порізів та колотих ран в області голови, шиї та плечей. Знаряддя вбивства виявили на місці події – ніж застряг у плечі загиблого українця.

Підозрюваному у вбивстві обрали запобіжний захід – перебування під вартою на термін до трьох місяців. Слідство триває.

Джерело: Kurier Poranny