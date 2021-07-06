Обвал будинку в Маямі: кількість жертв перевалила за 30

У Флориді працівники пожежної служби повідомили, що знайшли під завалами 12-поверхівки тіла ще чотирьох людей, тож кількість жертв обвалу збільшилась до 32 осіб.

Помічник голови пожежної охорони Маямі Райд Джадалла повідомив, що рятувальники продовжують знаходити під залишками конструкції нові людські рештки.

Джадалла розповів, що на даний момент робітники прибрали вже 5,5 млн фунтів сміття з місця катастрофи.

Пошукові роботи тривають, 113 людей все ще перебувають у списку зниклих безвісті.

Обвал будинку у Серфсайді

Вночі 24 червня у приморському містечку Серфсайд, в штаті Флорида, стався раптовий обвал частини 12-поверхової будівлі Champlain Towers South.

У зв’язку з цим, президент країни Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації у штаті, а 5 липня о 22.00 залишки конструкцій будівлі знесли.

Це було зроблено через небезпеку подальшого обвалу будинку, після цього роботи відновили з новою силою.

Закінчити пошуки людей під завалами хочуть до моменту, коли узбережжя дістанеться ураган Ельза.

Фото: Пожежники Маямі