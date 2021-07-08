Самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що Захід ніби-то почав терористичну атаку на Білорусь і хоче позбавити її суверенітету.

За словами Лукашенко, санкції та заходи, які західні країни запровадили проти Білорусі, несуть дискримінаційний, політичний характер.

Самопроголошений президент Лукашенко заявив, що неподалік від кордонів Білорусі НАТО постійно проводять свої військові навчання, а також ніби-то розширює склад сил швидкого реагування і проводять розвідну діяльність.

– Спостерігається постійне посилення наступального потенціалу Північноатлантичного альянсу. У безпосередній близькості від кордонів постійно проводиться низка навчань натовських військ. Розширюється складу сил швидкого реагування, активно ведеться розвідувальна діяльність. Почалася терористична атака на Білорусь, – сказав Лукашенко.

Під час церемонії вшанування випускників вищих військових навчальних закладів та вищого офіцерського складу Лукашенко заявив, що білоруська армія готова завдати противнику неприйнятних збитків, але цілі воювати у Білорусі немає.

Джерело: Белта