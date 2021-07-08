Тропічний шторм Ельза насунув на Флориду: загинула одна людина

Тропічний шторм Ельза насунув на узбережжя Мексиканської затоки Флориди (штату США). Сильний вітер та дощ пошкодили декілька об’єктів і кемпінг бази Військово-морських сил США у Джорджії.

Щонайменше одна людина померла під час шторму. За словами представників уряду, сильний дощ та вітер повалили дерево на дві машини.

Наразі негода також порушила електропостачання на території штату, пошкодила інфраструктуру та знищила посіви.

За даними ЗМІ, також щонайменше три людини загинули у Карибському басейні до того, як шторм насунув на Флориду.

Синоптики прогнозують, що тропічний шторм Ельза рухається на північний схід зі швидкістю майже 26 км на годину.

Найближчим часом у штат Флорида може знову повернутися сильний дощ, який, за даними синоптиків, може спричинити повінь у декількох містах.

Джерело: CBC News