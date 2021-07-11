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Абрамова Юлія |

Статки засновника Amazon Джеффа Безоса за тиждень збільшилися на $10,6 млрд

Джефф Безос

Статки Джеффа Безоса збільшилися на понад $10 млрд після його звільнення з поста гендиректора Amazon.

Лише за тиждень він заробив $10,6 млрд і досяг $212,4 млрд.

Згідно із рейтингом Forbes Real-Time, що відстежує зміни про стани бізнесменів в режимі реального часу, Безос посідає перше місце у списку найбагатших людей в світі.

Він єдиний, чий капітал перевищує $200 млрд.

5 липня Джефф Безос офіційно покинув пост гендиректора Amazon. Його наступником став Енді Джессі, який керував відділом Amazon Web Services з 1997 року.

За даними Forbes, акції Amazon за тиждень подорожчали на 5,9%, обновивши рекорд вартості.

Подорожчання паперів було пов’язано не стільки зі зміною генерального директора, скільки з тим, що Пентагон анулює контракт з Microsoft на $10 млрд на створення хмарної інфраструктури зберігання даних.

20 липня Безос відправиться в космос на кораблі New Shepard власної компанії Blue Origin.

Джерело: Forbes

Фото: Dreamstime

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