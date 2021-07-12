Вбивство президента Гаїті: затримали можливого організатора нападу

У Гаїті затримали 60-річного Крістіана Санона. Його підозрюють в причетності до вбивства президента Жовенеля Моїза.

Як повідомив місцевий глава поліції Леон Шарль, після вбивства президента Гаїті першим, кому зателефонували нападники, був Санон.

У поліції впевнені, що чоловік співпрацював з організаторами вбивства та його виконавцями.

Під час обшуку у будинку підозрюваного правоохоронці виявили капелюх з логотипом Управління із боротьби з наркотиками США, 20 ящиків з набоями, деталі вогнепальної зброї, чотири автомобільних номери Домініканської республіки та листування з невідомими персонами.

Також слідчі встановили, що Санон проживає у Флориді. Напередодні вбивства він контактував з венесуельською охоронною компанією, яка базується в Штатах.

Як підозрюють правоохоронці, ця компанія, ймовірно, організувала вербування колишніх колумбійських військових, які вбили Моїза.

За планом екс-військові повинні були охороняти Санона після прибуття до Гаїті приватним рейсом.

Однак потім вони отримали інший наказ – заарештувати президента Моїза.

За словами поліцейського, мотиви злочину, очевидно, були політичними.

Санон в 2013 році виклав відео на Youtube. Він називав себе лікарем та повідомив про своє банкрутство.

Також підозрюваний називав лідерів Гаїті корумпованими і звинувачував в тому, що вони нібито позбавили країну ресурсів.

Наразі поліцейські розшукують ще двох ймовірних організаторів вбивства президента, які контактували з Саноном.

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