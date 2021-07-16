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Валентина Летяк |

Колесникова залишиться під вартою – Верховний суд Білорусі відхилив скаргу

Марія Колесникова

Член президії Координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова залишиться за гратами до суду. Верховний суд Білорусі відхилив скаргу її адвокатів на продовження терміну арешту.

Адвокат Володимир Пbльченко розповів, що засідання суду пройшло в закритому режимі.

За його словами, сама опозиціонерка, яка з вересня минулого року знаходиться в слідчому ізоляторі міста Жодіно, почувається добре і стежить за всіма подіями.

Марія Колесникова була викрадена у центрі Мінська 7 вересня 2020 року. Її намагалися видворити з країни, але вона знищила свій паспорт. Два дні її місцезнаходження було невідоме.

А 9 вересня батько повідомив, що Марію заарештували – на знаходиться в СІЗО №1 і є підозрюваною у справі про спробу захоплення влади.

Раніше суд продовжив термін утримання Колесникової під вартою до 1 серпня 2021 року. Їй загрожує до 12 років в’язниці.

Джерело: штаб Віктора Бабарика

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