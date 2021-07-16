На Сардинії валіза із кокаїном на €9 млн впала з літака на дах будинку (ФОТО)

На острові Сардинія у містечку Баратілі-Сан-П’єтро валіза з кокаїном вартістю €9 млн впала з літака прямо на дах житлового будинку та розбила сонячну батарею. Так званий багаж мав потрапити до рук наркоторговців.

Власники будинку почувши гучний удар, одразу зателефонували до поліції.

На Сардинії валіза із кокаїном на €9 млн впала з літака на дах будинку – пілота заарештували / 3 фотографии

Правоохоронці, приїхавши за викликом, виявили на даху чорну валізу. У ній містилось 8,5 кг кокаїну, вартістю понад €9 млн.

Інцидент стався ще навесні. Однак лише у липні поліція, після чотирьох місяців розслідування, заарештувала пілота літака.

За даними слідчих, літак вилетів з аеропорту Рима і пролетів у провінції Нуоро на північному сході Сардинії.

Потім повітряне судно мало відправитись в місто Баратілі-Сан-П’єтро. Та літак зник з радарів за кілька хвилин до падіння валізи, приблизно на 20 хвилин.

За цей час він зробив кілька кіл над місцем, де знайшли валізу.

Згодом поліцейські змогли за допомогою свідчень співробітників аеропорту та записів відеокамер із заправок ідентифікувати пілота, який перевозив “товар”. Ним виявився 28-річний житель Рима.