У Білорусі проходять обшуки у журналістів Радіо Свободи і каналу Белсат

16 липня у Білорусі силовики провели обшуки у незалежних журналістів телеканалу Белсат та Радіо Свобода. В офісах та квартирах працівників цих медіа була так звана перевірка.

Щонайменше трьох журналістів затримано – Ганну Гольоту (Белсат), Олега Грузьділовича та Інессу Студинську (Радіо Свобода).

В офісі Радіо Свободи, який розташований у Мінську, силовики зламали троє дверей офісу та конфіскували устаткування.

За даними білоруської служби Радіо Свобода, обшук проходив у ведучого програми Кожен із нас Гліба Лободенка, журналістів Белсата Галини Абакунчік, Ігоря Ілляша, кореспондента з міста Гомель Євгена Меркіса, а також у Христини Чернявської, Павла Можейка і Олексія Кайріса з міста Гродно.

Водночас співробітники Брестського відділу карного розшуку прийшли з обшуками до журналіста Віктора Ярашука в Пінську.

Правоохоронці вилучили у нього комп’ютер та мобільний телефон, самого Віктора не чіпали.

Фотографа-фрілансера з Гродно Олександра Саєнка оголосили в розшук. Також у пошуках журналістка Любов Лунева.

Брестські журналісти, які писали матеріали для Белсату, Олесь Левчук та Мілана Харитонова наразі перебувають у Грузії. Однак силовики провели обшук у батьків Левчука.

Загалом обшуки проводилися в понад десяти журналістів та їхніх родичів.