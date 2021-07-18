Джонсон пішов на самоізоляцію після зустрічі з хворим на Covid-19 міністром Британії

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та канцлер казначейства Ріші Сунак пішли на самоізоляцію після того, як у міністра охорони здоров’я Саджида Джавіда виявили коронавірус.

Попри зустріч з хворою на Covid-19 людиною, яка сталася напередодні, Джонсон та Сунак не хотіли цього робити. Політики були готові щодня робити тест на наявність захворювання.

Однак після хвилі критики з боку опозиційних партій британські держслужбовці вирішили піти на самоізоляцію. На думку опозиції, прем’єр-міністр та канцлер казначейства створили для себе інші правила.

Згодом Ріші Сунак написав у Twitter, що протиепідемічні обмеження однакові для всіх. Парламент Британії повідомив, що Борис Джонсон під час самоізоляції проводитиме зустрічі у дистанційному форматі.

Міністр охорони здоров’я Саджид Джавід отримав позитивний результат тесту на Covid-19 у суботу вранці після зустрічі з Борисом Джонсоном та Ріші Сунаком.

Джерело: BBC