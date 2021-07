Міністр охорони здоров’я Британії заразився коронавірусом

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Саджид Джавід здав позитивний результат тесту на коронавірус і відчуває легкі симптоми хвороби.

Симптоми у Джавіда з’явилися лише через три дні після того, як він побував у будинку для літніх людей на півдні Лондона. Британські ЗМІ також відзначають, що Джавід напередодні зустрічався з прем’єр-міністром Борисом Джонсоном.

This morning I tested positive for Covid. I’m waiting for my PCR result, but thankfully I have had my jabs and symptoms are mild.

Please make sure you come forward for your vaccine if you haven’t already. pic.twitter.com/NJYMg2VGzT

— Sajid Javid (@sajidjavid) July 17, 2021