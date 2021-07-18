Міністр охорони здоров’я Британії заразився коронавірусом

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Саджид Джавід здав позитивний результат тесту на коронавірус і відчуває легкі симптоми хвороби.

Симптоми у Джавіда з’явилися лише через три дні після того, як він побував у будинку для літніх людей на півдні Лондона. Британські ЗМІ також відзначають, що Джавід напередодні зустрічався з прем’єр-міністром Борисом Джонсоном.

This morning I tested positive for Covid. I’m waiting for my PCR result, but thankfully I have had my jabs and symptoms are mild. Please make sure you come forward for your vaccine if you haven’t already. pic.twitter.com/NJYMg2VGzT — Sajid Javid (@sajidjavid) July 17, 2021

– Сьогодні вранці у мене виявили позитивний результат на коронавірус. Я чекаю результатів повторного ПЛР-тесту, але, на щастя, мені зробили щеплення, і симптоми легкі. Будь ласка, не забудьте звернутися за вакциною, якщо ви ще цього не зробили, – написав Джавід в Twitter.

Міністр охорони здоров’я 17 березня одержала перше щеплення вакцини AstraZeneca, а другу дозу – 16 травня. Хоча вакцини проти коронавірусу не на 100% ефективні в запобіганні інфекції, повністю вакциновані люди з меншою ймовірністю будуть відчувати серйозні симптоми, навіть якщо вони отримають позитивний результат тесту.

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Влада Британії ухвалила рішення провести наймасштабнішу кампанію з вакцинації населення від грипу в історії королівства.

Джерело: Sky News