У Північній Кореї за прослуховування південнокорейської музики, використання сленгу та перейняття елементів тамтешньої моди (зачісок, одягу) саджатимуть до в’язниці або навіть каратимуть стратою.

Про це повідомляють ЗМІ Північної Кореї, які закликають місцеву молодь не використовувати закордонний сленг.

– Ідеологічне й культурне проникнення під барвисту вивіску буржуазії навіть небезпечніше, ніж вороги, що беруть зброю, – йдеться у газеті Родонг Сінмун.

Ці заклики засобів масової інформації є частиною нового радикального закону Північної Кореї, який викорінює вплив іноземних держав за допомогою суворих покарань.

У статті газети Родонг Сінмун наголошують, що молодь повинна використовувати лише ту корейську мову, яка заснована на пхеньянському діалекті.

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Музика k-pop теж розглядається як іноземний вплив, а будь-який іноземний вплив Північна Корея вважає загрозою для комуністичного режиму.

Кім Чен Ин назвав k-pop злоякісною пухлиною і заявив, що така музика розбещує молодь.