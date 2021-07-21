Прем’єр-міністр Гаїті Аріель Генрі став новим тимчасовим президентом після вбивства Жовенеля Моїза, який керував державою з 2017 року. Голова верхньої палати парламенту Гаїті Джозеф Ламбер, якого перед цим призначили тимчасовим президентом, поступився цією посадою.

За словами Генрі, Моїз призначив його прем’єр-міністром за два дні до свого вбивства. Тоді він ще не прийняв присягу, через що не мав права виконувати зобов’язання тимчасового керівника держави.

Ламбер передав посаду прем’єр-міністру та повернувся на свій колишній пост міністра закордонних справ. Інавгурація Генрі відбувалася у Порт-о-Пренсі.

Уряд Гаїті сподівається, що після призначення у країні підвищиться безпека громадян. Держава перебуває на межі хаосу після вбивства президента у власному будинку.

Наразі влада розслідує скандальний напад на Моїза та його дружину, першу леді Гаїті Мартін Моїз. Поліція заарештувала понад 20 осіб, підозрюваних у злочині. Деякі з них – колишні колумбійські військовослужбовці у відставці.

Сполучені Штати Америки привітали новий уряд. Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс сказав, що Вашингтон радий тому, що політичні та громадянські діячі Гаїті працюють стабілізацією ситуації у країні.

Дружина Мартін після вбивства Жовенеля Моїза отримала серйозні поранення у результаті нападу. Вона довгий час лікувалася у медичному закладі Майамі, перш ніж повернутися додому. Моїза поховають у п’ятницю, 23 липня у місті Кап-Аїтьєн.

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Джерело: France24