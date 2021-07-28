США здійснили нальоти на Талібан в Афганістані

Військові США задіяли літаки і безпілотники для підтримки з повітря афганських урядових сил, що проводять бої із рухом Талібан.

Авіація піднімалася у повітря з аеродромів за межами Афганістану, оскільки США вже вивели бойові літаки з цієї країни.

– За останні дні були здійснені удари за допомогою техніки, керованої людьми, та безпілотних апаратів, – заявив представник відомства майор Роберт Лодевік.

Окрім цього, ніяких деталей щодо здійснених операцій він не надав.

США вже завдавали авіаударів минулого тижня. Представники американської сторони пояснювали, що цілями ударів були позиції талібів і захоплене ними військове обладнання.

Напередодні керівник центральним командуванням США генерал Кеннет Маккензі під час візиту до Кабула пообіцяв афганській армії підтримку США із повітря.

Прихильники талібів повертаються до Афганістану після виведення американських військ та їхніх союзників по НАТО. Талібан веде наступ, урядові війська здають позиції. За деякими даними, таліби вже взяли під контроль 85% території країни.

Американський воєначальник Марк Міллі визнає, що таліби перехопили ініціативу, але не думає, що це вирішальна фаза протистояння. Тим часом гинуть сотні людей, і зокрема, цивільних.

Джерело: Associated Press