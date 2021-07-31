Аномальна спека у Греції: температура сягне 44 градусів за Цельсієм

Грецькі метеорологи попередили, що у найближчі 10 днів на територію країни нагряне аномальна та тривала спека. Температура повітря може сягнути 44 градусів за Цельсієм.

Пікова хвиля очікується на початку наступного тижня та триватиме щонайменше до п’ятниці, 6 серпня. Нічна температура у більшості районів складе у середньому 28 градусів за Цельсієм.

За даними синоптиків, тривала аномальна спека в Греції може бути небезпечною для місцевих жителів та туристів. Громадян закликають носити головні убори та завжди брати з собою прохолодну воду.

Це буде друга тривала хвиля тепла в Греції за літо. У червні синоптики 11 днів поспіль фіксували пікові температури. На думку експертів, спека була найсильнішою з 2007 року.

Органи цивільного захисту закликають населення, особливо літніх людей та дітей, регулярно пити воду та за можливості уникати сонячних променів.

За даними експертів, лісові пожежі у Греції можуть знову спалахнути у деяких частинах країни. Напередодні вогонь пройшов біля Афін.

Джерело: IBC World News