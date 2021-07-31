Вбивство президента Гаїті: в організації підозрюють екс-суддю Верховного суду

В організації вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза підозрюють колишню суддю Верховного суду Венделлу Кок-Телот.

Екс-служниця Феміди зустрічалася з найманцями із Колумбії, яких звинувачують у позбавленні життя глави держави.

Жінку в лютому цього року було звільнено з Верховного суду разом з двома іншими її колегами.

Причиною цього стала інформація щодо причетності суддів до підготовки держперевороту проти Моїза.

Правоохоронні органи вже виписали ордер на арешт Кок-Телот, її місцезнаходження невідоме. В її будинку та інших приміщення були проведені обшуки.