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Дмитро Кудрявцев |

Вбивство президента Гаїті: в організації підозрюють екс-суддю Верховного суду

Гаити

В організації вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза підозрюють колишню суддю Верховного суду Венделлу Кок-Телот.

Екс-служниця Феміди зустрічалася з найманцями із Колумбії, яких звинувачують у позбавленні життя глави держави.

Жінку в лютому цього року було звільнено з Верховного суду разом з двома іншими її колегами.

Причиною цього стала інформація щодо причетності суддів до підготовки держперевороту проти Моїза.

Правоохоронні органи вже виписали ордер на арешт Кок-Телот, її місцезнаходження невідоме. В її будинку та інших приміщення були проведені обшуки.

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Фото: Depositphotos

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