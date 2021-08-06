Система течій у Атлантичному океані, зокрема Гольфстрім, майже втратила стабільність протягом останніх 100 років.

Це може призвести до надзвичайно серйозних наслідків та катастрофічних кліматичних змін, свідчать дані дослідників Потсдамського інституту вивчення кліматичних змін.

– Уже помітні свідоцтва цієї дестабілізації – це те, чого я не очікував, і що вважаю страшним, – розповідає автор дослідження Ніклас Боерс.

Течії, які поступово втрачають стабільність, називають атлантичною меридіональною перекидною циркуляцією.

Наразі течії вже досягли найповільнішої точки за останні 1,6 тис. років, і продовжують наближуватись до повної зупинки.

Якщо це відбудеться, наслідки можуть бути катастрофічними.

Вчені прогнозують порушення режиму опадів, що напряму позначиться на вирощуванні врожаїв у Індії, Південній Америці та Західній Африці.

Температура у Європі може знизитись, а біля східного узбережжя Північної Америки підніметься рівень моря.

У дослідженні зазначається, що ця система існує завдяки різниці температур та солоності води на різних ділянках Світового океану.

Атлантичну меридіональну перекидну циркуляцію сильно сповільнює надшвидке танення снігу в Гренландії, яке викидає в океан велику кількість прісної води.

– Єдине, що треба зробити, це підтримувати рівень викидів газів якнайнижче, – каже Ніклас Боерс.

Адже саме вуглекислий газ у повітрі може у певній концентрації впливати на ці кліматичні зміни.