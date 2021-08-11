Губернатор американського Нью-Йорка Ендрю Куомо пішов у відставку після звинувачень у сексуальних домаганнях.

Відставка губернатора починає діяти через два тижні після заяви, тоді повноваження Куомо перейдуть до віце-губернатора Кеті Хочул.

– Найкращий спосіб, яким я можу допомогти зараз, – це відійти в сторону і дозволити уряду повернутися до управління, – сказав сам Куомо 10 серпня.

Відставки Куомо вимагав навіть президент США Джо Байден після того, як з’явились результати розслідування.

Наразі проти Ендрю Куомо відкрили кримінальну справу за сексуальні домагання до 11 жінок. Сам губернатор усі звинувачення відкидає.

Звинувачення Куомо в домаганнях

63-річного політика звинуватили у сексуальних домаганнях до жінок ще минулого року, тоді у серпні за цим фактом розпочали розслідування.

Жінки публічно та таємно розповіли про те, що Куомо по різному їх домагався.

Декілька потерпілих казали, що Куомо робив їм непристойні “компліменти” та відпускав образливі коментарі на сексуальну тему.

Сім жінок розповіли, що губернатор торкався їх неналежним чином, притискався до них.

Чотири жінки розповіли, що Куомо цілував їх проти їхньої волі.

Одна з помічниць заявила, що політик заліз їй під блузу та торкався грудей.

Результати незалежного розслідування, які підтвердили провину Куомо були оприлюднені 3 серпня.

Після цього губернатора спіткало жорстке обурення суспільства.