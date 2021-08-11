Ендрю Куомо оголосять імпічмент після його відставки

Юристи Судового комітету Асамблеї штату Нью-Йорк почали перемовини щодо можливості оголошення імпічменту колишньому губернатору Ендрю Куомо, який вже оголосив про свою відставку.

Члени Судового комітету Асамблеї штату Нью-Йорк повідомили, що юристи вивчають питання про оголошення імпічменту губернатору після його відставки. Вони планують продовжити зустріч, щоби надати доповіді про скандали за участю екс-губернатора.

Судовий комітет розглядає звинувачення в сексуальних домаганнях, а також в смерті в будинках для людей похилого віку від коронавируса, привласнення державних ресурсів і заяви про приховування пошкоджених болтів на мосту Маріо.

У середу Ендрю Куомо оголосив про відставку на тлі звинувачень у сексуальних домаганнях. Він запевнив, що ніколи навмисно не виявляв неповагу до жінок.

– Зусилля відбити цю політично мотивовану атаку, призведе до того, що штат буде лихоманити кілька місяців, – заявив Куомо.

Він також додав, що має права створювати таку ситуацію.

Губернатор американського Нью-Йорка Ендрю Куомо пішов у відставку після звинувачень у сексуальних домаганнях.

Відставка губернатора починає діяти через два тижні після заяви, тоді повноваження Куомо перейдуть до віце-губернатора Кеті Хочул.

Відставки Куомо вимагав навіть президент США Джо Байден після того, як з’явились результати розслідування.

Наразі проти Ендрю Куомо відкрили кримінальну справу за сексуальні домагання до 11 жінок. Сам губернатор усі звинувачення відкидає.