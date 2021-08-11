У Німеччині через страйк на залізницях скасували три чверті маршрутів потягів.

Страйкують профспілки працівників залізничного транспорту.

– Щодо поїздів далекого прямування, діє тимчасовий план, з яким ми можемо виконати приблизно чверть повідомлень. Проте, в цій ситуації ми не можемо гарантувати, що всі мандрівники доберуться до місця призначення, – зазначає залізнична компанія Deutsche Bahn.

За її даними, страйк призвів до великим обмеженням в повідомленні поїздів далекого прямування і регіональних маршрутів. Акція також торкнулася систему міських електричок Берліна S-Bahn.

Страйк триватиме до другої ночі п’ятниці, 13 серпня.

Страйки у Парижі

Напередодні члени профспілок працівників аеропорту Шарль-де-Голль вимагали припинити реалізацію плану зміни трудових договорів, що призведе до скасування ряду преміальних виплат.

Фотографії та відео з заблокованого терміналу 2Е розповсюджували користувачі соцмереж. На них можна побачити, як співробітники аеропорту в помаранчевих світловідбивних жилетах сидять на підлозі. Деякі учасники акції, навпаки, стоять і блокують прохід пасажирам.