Лісові пожежі у світі: вогонь охопив Туреччину, Єгипет та Алжир

Світ охопили масштабні лісові пожежі, від яких страждають місцеві жителі та інфраструктура країн. Наразі вогонь обійшов лише Антарктиду.

Карту пожеж опублікувало американське космічне агентство NASA. Згідно з нею, полум’я охопило територію Америки, Євразії, Африки та Австралію.

Туреччина

Лісові пожежі у Туреччині спалахнули наприкінці червня. Вогонь охопив декілька популярних туристичних курортів. Серед них – Бодрум, Мармарис, Анталія та Сіді. Полум’я частково охопило Манавгат, постраждали центральні квартали міста.

Водночас іншу частину Туреччини охопили повені, які затопили місцеві житлові будинки та навіть лікувальні заклади.

Греція

Через сильний спалах вогню у Греції перекрили трасу, яка поєднувала Афіни з північною частиною країни. Багато громадян вимушено залишили свої будинки через те, що полум’я не вщухає.

Ліквідацію лісових пожеж у Греції ускладнює сильний вітер (синоптики фіксують швидкість від 10,8 до 13,8 м/с). Пожежники припускають, що вогонь може перейти на населені пункти, які розташовані поблизу.

Алжир

Нещодавно спалахнули лісові пожежі на території Алжиру. Вогонь виник у гірських районах біля столиці та підбирається до населених пунктів. За останніми даними, загинули щонайменше 25 солдатів, які намагалися ліквідувати полум’я.

На жаль, це не всі жертви у країні. Через пожежі в Алжирі загинули 17 місцевих жителів. Влада висловила припущення, що вогонь розгорівся не випадково. Однак цю версію наразі перевіряють.