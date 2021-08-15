Іспанія встановила новий температурний рекорд у +47,2 градуса за Цельсієм. За даними синоптиків, такий показник зафіксували в муніципалітеті Кордова.

Ця температура побила попередній рекорд країни у +46,9 градуса Цельсія, встановлений у липні 2017 року. У провінції Гранада стовпчики термометра піднялися до +45,4 за Цельсієм.

Одиниці місцевих жителів ризикнули вийти на вулицю. У кафе, яких продають морозиво, йде жвава торгівля. У деяких ресторанах встановили спринклери, щоб розпорошувати воду на своїх гостей.

Кліматолог з Університету Сантьяго-де-Компостела повідомив, що така температура протримається в Іспанії ще деякий час. За його словами, у таку екстремальну спеку потрібно бути обережним.

Він закликав місцевих жителів за можливістю не виходити з дому та постійно пити воду. Кліматолог наголосив, що потрібно приділяти особливу увагу немовлятам та людям похилого віку.

Однак не лише Іспанія страждає від надмірної спеки. Рекордні показники термометра фіксують в Італії, Греції, Туреччині та Північній Африці.