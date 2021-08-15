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Дмитро Кудрявцев |

Аварія автобусу в Угорщині: українців серед жертв й постраждалих – немає

Кулеба

В автобусі, який сьогодні потрапив у ДТП неподалік від Будапешту, українців не було.

Про це в коментарі ЗМІ повідомив представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколаєнко.

В свою чергу очільник МЗС Дмитро Кулеба висловив співчуття рідним та близьким пасажирів, які загинули в аварії.

– Жахлива аварія автобусу поблизу Будапешту. Якнайшвидшого одужання пораненим. Україна поділяє біль Угорщини в цей трагічний день, – написав Кулеба на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Нагадаємо, рано вранці у неділю, 15 серпня, неподалік від Будапешту пасажирський автобус врізався у опору естакади, а потім з’їхав до кювету.

В результаті аварії загинули щонайменше вісім осіб, ще 48 отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до найближчих лікарень.

За попередньою інформацією правоохоронних органів, водій автобусу заснув за кермом, що й спричинило аварію.

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