До аеропорту Кабула намагаються потрапити тисячі людей. Лунають постріли, ЗМІ повідомляють, що по людях стріляють таліби, а деякі звинувачують і американських військових.

Стіни аеропорту буквально штурмують, дехто навіть зміг перелізти через високий паркан.

Hundreds and thousands of people outside the Kabul airport. Many of them trying to scale the wall and jump inside. US troops are present inside the airport while the Taliban are reportedly deployed outside.#Kabul #KabulAirport #Taliban #Afghanistan pic.twitter.com/ikDOEaSJRU — Wajahat Kazmi ???? (@KazmiWajahat) August 17, 2021

Пакистанський журналіст Ваджахат Казми зазначає, що військові США перебувають всередині, а представники Талібану – ззовні.

Він також оприлюднив відео на якому хтось з талібів вистрілив у чоловіка, який зміг видертись на стіну перед аеропортом.

A Taliban fighter shoots a man who was trying to scale the wall of Kabul airport.#Kabul #KabulAirport #Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/T2iqnhC27U — Wajahat Kazmi ???? (@KazmiWajahat) August 17, 2021

Аеропорт Кабулу припинив свою роботу і відправку будь-яких цивільних рейсів 16 серпня. Над ним встановили контроль американські військові.

Люди намагаються потрапити будь-якими шляхами, адже це єдиний спосіб втекти із захопленого талібами Афганістану.

Наразі аеропорт використовують лише для евакуації іноземців.

Ситуація в Афганістані

15 серпня 2021 року радикали із угруповання Талібан захопили столицю Афганістану Кабул і оголосили про встановлення своєї влади на всій території країни.

Це сталося після того, як американські війська повністю залишили країну після 20 років перебування там.

Таліби відомі своїми радикальними обмеженнями та надзвичайною жорстокістю по відношенню до жінок. Режим забороняє образотворче мистецтво, шахи, інтернет, телебачення, а жінкам – ходити з відкритим обличчям, працювати та навчатися.