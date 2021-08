До аеропорту Кабула намагаються потрапити тисячі людей. Лунають постріли, ЗМІ повідомляють, що по людях стріляють таліби, а деякі звинувачують і американських військових.

Стіни аеропорту буквально штурмують, дехто навіть зміг перелізти через високий паркан.

Hundreds and thousands of people outside the Kabul airport. Many of them trying to scale the wall and jump inside. US troops are present inside the airport while the Taliban are reportedly deployed outside.#Kabul #KabulAirport #Taliban #Afghanistan pic.twitter.com/ikDOEaSJRU

— Wajahat Kazmi ???? (@KazmiWajahat) August 17, 2021