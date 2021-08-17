США розмістять 22 тис. евакуйованих афганців на військових базах Пентагону

Пентагон виділить три військові бази для розміщення тисяч афганців, що евакуюються після захоплення влади талібами в Афганістані.
Окремо усім евакуйованим буде надано допомогу під час транспортування та отримання спеціальних афганських імміграційних віз.
Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі зазначив, що на підготовку військових баз знадобиться до місяця часу.
– У нас не буде такої потужності відразу, буде потрібно деякий час, щоб її створити. Це три-чотири тижні, – сказав Кірбі.
Приймати афганців будуть на базах у штатах Вірджинія, Вісконсін та Техас.
Також американські військові відправляють частину евакуйованих афганців на територію “країни-партнера”. Про яку країну йдеться, поки невідомо.
Евакуація з Афганістану
До неділі, 15 серпня, коли таліби захопили Афганістан, адміністрація Джо Байдена евакуювала всього близько 2 тис. афганців, які допомагали американським військовим і їх сім’ям.
Після відставки і втечі президента за спеціальною імміграційною візою звернулися майже 20 тис. афганців та членів їхніх родин.
Сподіваючись на евакуацію, сотні громадян заповнили аеропорт і злітну смугу, аби потрапити на військовий евакуаційний рейс США.
У соцмережах поширилося відео, де помітно, як афганці відчайдушно чіплялися за військовий транспортний літак C-17 США, коли він намагався злетіти.
На одному із таких роликів кілька людей встигли схопитися за колесо і розбилися на смерть, коли літак набирав висоту.
Хаос в аеропорту спонукав військових тимчасово призупинити евакуаційні рейси.