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Наташа Тарчевська |

США розмістять 22 тис. евакуйованих афганців на військових базах Пентагону

США розмістять 22 тис. евакуйованих афганців на військових базах Пентагону

Пентагон виділить три військові бази для розміщення тисяч афганців, що евакуюються після захоплення влади талібами в Афганістані.

Окремо усім евакуйованим буде надано допомогу під час транспортування та отримання спеціальних афганських імміграційних віз.

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі зазначив, що на підготовку військових баз знадобиться до місяця часу.

– У нас не буде такої потужності відразу, буде потрібно деякий час, щоб її створити. Це три-чотири тижні, – сказав Кірбі.

Приймати афганців будуть на базах у штатах Вірджинія, Вісконсін та Техас.

Також американські військові відправляють частину евакуйованих афганців на територію “країни-партнера”. Про яку країну йдеться, поки невідомо.

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Евакуація з Афганістану

До неділі, 15 серпня, коли таліби захопили Афганістан, адміністрація Джо Байдена евакуювала всього близько 2 тис. афганців, які допомагали американським військовим і їх сім’ям.

Після відставки і втечі президента за спеціальною імміграційною візою звернулися майже 20 тис. афганців та членів їхніх родин.

Сподіваючись на евакуацію, сотні громадян заповнили аеропорт і злітну смугу, аби потрапити на військовий евакуаційний рейс США.

У соцмережах поширилося відео, де помітно, як афганці відчайдушно чіплялися за військовий транспортний літак C-17 США, коли він намагався злетіти.

На одному із таких роликів кілька людей встигли схопитися за колесо і розбилися на смерть, коли літак набирав висоту.

Хаос в аеропорту спонукав військових тимчасово призупинити евакуаційні рейси.

Джерело: The Hill

Фото: Depositphotos

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