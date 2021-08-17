США розмістять 22 тис. евакуйованих афганців на військових базах Пентагону

Пентагон виділить три військові бази для розміщення тисяч афганців, що евакуюються після захоплення влади талібами в Афганістані.

Окремо усім евакуйованим буде надано допомогу під час транспортування та отримання спеціальних афганських імміграційних віз.

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі зазначив, що на підготовку військових баз знадобиться до місяця часу.

– У нас не буде такої потужності відразу, буде потрібно деякий час, щоб її створити. Це три-чотири тижні, – сказав Кірбі.

Приймати афганців будуть на базах у штатах Вірджинія, Вісконсін та Техас.

Також американські військові відправляють частину евакуйованих афганців на територію “країни-партнера”. Про яку країну йдеться, поки невідомо.

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Евакуація з Афганістану

До неділі, 15 серпня, коли таліби захопили Афганістан, адміністрація Джо Байдена евакуювала всього близько 2 тис. афганців, які допомагали американським військовим і їх сім’ям.

Після відставки і втечі президента за спеціальною імміграційною візою звернулися майже 20 тис. афганців та членів їхніх родин.

Сподіваючись на евакуацію, сотні громадян заповнили аеропорт і злітну смугу, аби потрапити на військовий евакуаційний рейс США.

У соцмережах поширилося відео, де помітно, як афганці відчайдушно чіплялися за військовий транспортний літак C-17 США, коли він намагався злетіти.

На одному із таких роликів кілька людей встигли схопитися за колесо і розбилися на смерть, коли літак набирав висоту.

Хаос в аеропорту спонукав військових тимчасово призупинити евакуаційні рейси.