Країни Північноатлантичного Альянсу зберуться на екстрене засідання у зв’язку із ситуацією в Афганістані.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у своєму Twitter.

Очільники МЗС країн Альянсу зберуться у цю п’ятницю, 20 серпня.

I have convened an extraordinary virtual meeting of #NATO Foreign Ministers this Friday 20 August to continue our close coordination & discuss our common approach on #Afghanistan.

