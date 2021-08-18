Країни Північноатлантичного Альянсу зберуться на екстрене засідання у зв’язку із ситуацією в Афганістані.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у своєму Twitter.

Очільники МЗС країн Альянсу зберуться у цю п’ятницю, 20 серпня.

– Я скликав надзвичайну віртуальну зустріч міністрів закордонних справ НАТО цієї п’ятниці, 20 серпня, щоб продовжити нашу тісну координацію та обговорити наш спільний підхід щодо Афганістану, – написав генсек.

I have convened an extraordinary virtual meeting of #NATO Foreign Ministers this Friday 20 August to continue our close coordination & discuss our common approach on #Afghanistan. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 18, 2021

Напередодні Столтенберг під час брифінгу заявив, що НАТО може вдарити по бойовиках Талібану, якщо вони плануватимуть атаку на країни Альянсу.

Ситуація в Афганістані

15 серпня радикальне ісламське угруповання Талібан силою захопило владу в Афганістані і оголосило про завершення війни.

Ситуація загострилась після того, як країну залишили американські війська, які пробули там 20 років.

На захопленій території таліби встановлюють свій режим, який відомий своєю особливою жорстокістю до жінок.

Їм забороняється працювати, навчатися, ходити із відкритим обличчям та з’являтися на вулиці без супроводу чоловіка.

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