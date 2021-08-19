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Наташа Тарчевська |

У Китаї пообіцяли регулювати “надмірні” доходи мільярдерів

китай

Влада комуністичного Китаю здійснюватиме більш жорсткий контроль за доходами власників корпорацій та великого бізнесу.

Про це президент країни Сі Цзіньпін заявив під час засідання комісії з фінансових та економічних питань.

– Наш уряд повинен регулювати надмірно високі доходи та заохочувати групи та підприємства з високим рівнем доходу будувати тісний зв’язок із суспільством, – зазначив він.

Наразі у Китаї діє так звана програма спільного процвітання: вона з’явилася на тлі збільшення у країні нового класу багатих підприємців.

Влада штучно стримує приватні компанії, аби їхнє керівництво не змогло стати “багатшими, ніж потрібно”.

Для цього, зокрема, використовуються такі методи, як:

  • недопущення компаній на Шанхайську та Гонконзьку біржі;
  • великі штрафи за мінімальні порушення (наприклад, жорстких екологічних правил);
  • підвищення податків на прибуток від капіталу, спадщину та майно.

За даними аналітиків Financial Times, внаслідок такої політики комуністичного уряду Китаю тільки з початку літа сукупний статок двох десятків китайських мільярдерів (у галузі техніки та біотехнологій) впав на 16%.

Джерело: The Guardian

Фото: Depositphotos

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