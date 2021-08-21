Стало відомо, хто очолить делегацію США на саміті Кримської платформи

Сполучені Штати Америки змінили свого представника на саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня у Києві.

Тепер делегацію очолить міністр енергетики Дженніфер Гренголм. Хоча раніше планувалося, що на саміті США представлятиме міністр транспорту Пітер Буттіджич.

– Разом із своїм заступником з міжнародних справ Ендрю Лайтом міністр Гренголм представлятиме Сполучені Штати Америки на саміті Кримської платформи 23 серпня. 24 серпня вона і президентська делегація приєднаються до президента Зеленського та почесних гостей на військовому параді до Дня Незалежності України на Майдані Незалежності, після чого відбудеться офіційний прийом у Маріїнському палаці, – повідомили у посольстві США в Україні.

Створення Кримської платформи ініціювала Україна у 2020 році. Її мета – обговорення на міжнародному рівні шляхів деокупації Криму. Перший саміт відбудеться 23 серпня в Києві у конгресно-виставковому центрі Парковий.

Свою участь у Кримській платформі підтвердили вже 45 країн. Очікується, що саміт завершиться підписанням важливого документу, в якому буде чітко прописане невизнання окупації Криму Росією, те, якої шкоди вона завдає в Криму і якими для неї будуть наслідки.

Джерело: Посольство США в Україні

Фото: Посольство США в Україні