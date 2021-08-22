США повернули посла до Кабулу: дипломат має допомогти з евакуацією

Державний департамент Сполучених Штатів Америки повернув до Кабулу екс-посла в Афганістані Джона Басса.
Як повідомили в диппредставництві США, таке рішення прийнято, щоб прискорити процес евакуації американців і афганців, які цього потребують.
Крім того, громадянам США не рекомендовано самостійно висуватися до території аеропорту Кабулу.
Їм необхідно дочекатися індивідуальних інструкцій від співробітників дипломатичного представництва.
Повідомляється, що Пентагон побоюється провокацій з боку бойовиків терористичної організації Ісламська держава, угруповання якої є в Афганістані.
З цієї причини військові розробляють нові маршрути евакуації громадян США в аеропорт.
Нагадаємо, раніше представник Держдепу США Нед Прайс повідомив, що 25 країн, серед яких Україна, висловили готовність прийняти біженців із Афганістану.
За словами дипломата, з початку місяця США вже вивезли на військових літаках понад 18 тисяч осіб з Кабулу.
Лише протягом п’ятниці, 20 серпня, з Афганістану евакуювали 5,7 тисяч осіб.