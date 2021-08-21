Україна готова прийняти афганців – Нед Прайс

Україна та ще 25 країн зробили щедрі пропозиції щодо переселення афганців із групи ризику.

Про це заявив і подякував представник Держдепу США Нед Прайс.

– Ми висловлюємо особливу подяку нашим партнерам по всьому світу, які зіграли важливу роль у цій операції на всіх її етапах. Бахрейн, Данія, Німеччина, Італія, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Туреччина, ОАЕ, Великобританія і Узбекистан допомагали або скоро будуть допомагати з транзитом американців або, в деяких випадках, інших людей через свої території в безпечне місце, – заявив Прайс.

Прайс додав, що серед країн які готові допомогти з переселенням афганців з групи ризику є Албанія, Канада, Колумбія, Коста-Ріка, Чилі, Косово, Північна Македонія, Мексика, Польща, Катар, Руанда, Україна і Уганда.

Прайс також повідомив, що США з 14 серпня евакуювали близько 13 тисяч осіб з Афганістану на американських військових літаках, а з кінця минулого місяця – понад 18 тисяч осіб. Тільки за останні 24 години військові США евакуювали 5700 людей, зазначив він.

Наступного тижня відбудеться віртуальна зустріч лідерів G7 у зв’язку з ситуацій в Афганістані. Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив це питання в режимі відеоконференції з главами МЗС країн Великої сімки – Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії та верховним представником Євросоюзу.

Джерело: Держдепартамент США