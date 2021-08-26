Україна домовилася про безвіз з Республікою Маврикій

Кабінет міністрів України погодив проект угоди про взаємне скасування візових вимог з Республікою Маврикій.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 26 серпня 2021 року.

— Схвалити проект угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Маврикій про взаємне скасування візових вимог, — йдеться у тексті розпорядження.

Підписати відповідну угоду від української сторони уповноважили посла України у Південно-Африканській Республіці (ПАР) Любов Абравітову.

У пояснювальній записці йдеться, що наразі між країнами діє візовий режим. Громадяни України повинні оформлювати візу, крім громадян, які подорожують до Маврикія з туристичною метою.

Туристи за одностороннім рішенням уряду Маврикія від 2017 року можуть скористатися безвізовим в’їздом до 90 днів впродовж 180 днів.

Цікаві факти про Маврикій

Маврикій – острівна держава в Індійському океані. Вона розташована приблизно у 900 км на схід від Мадагаскару. Столицею країни є місто Порт-Луї.

До складу республіки входять острова: Маврикій і Родрігес, що є частиною архіпелагу Маскаренських островів, а також архіпелаг Каргадос-Карахос, острови Агалега і безліч дрібних острівців. Загальна площа країни становить 2 040 км.

Офіційною мовою у країні є англійська, але члени Національної Асамблеї можуть висловлюватися і французькою.

Маврикій називають меккою для дайверів, адже острови оточує фантастичний кораловий риф.

Із Києва немає прямих рейсів до Маврикія, але з пересадкою у Стамбулі до цієї острівної країни можна дістатися за 14 годин.