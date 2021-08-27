В ООН очікують до півмільйона нових біженців з Афганістану до кінця року

До кінця року з Афганістану виїде до півмільйона біженців, які бояться репресій з боку бойовиків терористичної організації Талібан.

Про це на брифінгу заявила заступник Верховного комісара ООН у справах біженців Келлі Клементс.

За її словами, ескалація насильства в регіоні провокує масове переселення місцевих жителів з країни.

– Ситуація в Афганістані залишається нестабільною і може погіршитися в будь-який момент. Обставини в країні розвиваються значно швидше, ніж будь-хто міг передбачити, – сказала вона.

На сьогодні вже 2,2 млн осіб зареєструвалися як біженці. Більшість з них отримали притулок у Пакистані та Ірані.

Ще 558 тис. людей є внутрішньо переміщеними особами, більшість із них – жінки і діти.

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Представник ООН закликала всі країни, які межують з Афганістаном, дозволити біженцям безперешкодно отримати притулок.

Водночас Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді вже провів консультації з головою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляйен та іншими можливими донорами щодо надання таким країнам фінансової допомоги.