В ООН очікують до півмільйона нових біженців з Афганістану до кінця року

До кінця року з Афганістану виїде до півмільйона біженців, які бояться репресій з боку бойовиків терористичної організації Талібан.
Про це на брифінгу заявила заступник Верховного комісара ООН у справах біженців Келлі Клементс.
За її словами, ескалація насильства в регіоні провокує масове переселення місцевих жителів з країни.
– Ситуація в Афганістані залишається нестабільною і може погіршитися в будь-який момент. Обставини в країні розвиваються значно швидше, ніж будь-хто міг передбачити, – сказала вона.
На сьогодні вже 2,2 млн осіб зареєструвалися як біженці. Більшість з них отримали притулок у Пакистані та Ірані.
Ще 558 тис. людей є внутрішньо переміщеними особами, більшість із них – жінки і діти.
Представник ООН закликала всі країни, які межують з Афганістаном, дозволити біженцям безперешкодно отримати притулок.
Водночас Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді вже провів консультації з головою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляйен та іншими можливими донорами щодо надання таким країнам фінансової допомоги.