США завдали смертельного удару по бойовику ІДІЛ після терактів в Кабулі

Військові США в Афганістані за допомогою безпілотника MQ-9 Reaper завдали удару по бойовику Ісламської держави, який здійснював організацію нападів.

Американські військові вбили планувальника терактів у афганській провінції Нангархар, що межує з Пакистаном, коли той зі спільником їхав в автомобілі.

– Унаслідок удару загинула одна людина (бойовик ІДІЛ, – Ред.). Жертв серед цивільного населення немає, – повідомив представник Центрального командування США, капітан Білл Урбан.

Він додав, що бойовик планував кілька терактів у Кабулі. Урбан повідомив про узгодження авіаудару з президентом США Джо Байденом і віце-президентом США Камалою Гарріс.

Американське посольство в Кабулі закликало американців негайно залишити зону біля аеропорту Кабула через погрози безпеки.

Угруповання ІДІЛ-К, яке взяло відповідальність за організацію терактів в аеропорту Кабула в Афганістані, лише за чотири місяці 2021 року здійснило 77 нападів. Такими є дані ООН.

У січні розвідувальне управління Афганістану завадило спробі групи вбити в Кабулі американського дипломата Росса Вілсона.

Наразі відомо, що група причетна до тисяч смертей із часу її створення в 2015 році.

У 2018 році ІДІЛ-К став четвертою терористичною організацією в світі за кількістю смертей. Того року угруповання забрало понад 1 тис. життів. Усі жертви – переважно з Афганістану.