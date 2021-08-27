Угруповання ІДІЛ-К, яке взяло відповідальність за організацію терактів в аеропорту Кабула в Афганістані, лише за чотири місяці 2021 року здійснило 77 нападів. Такими є дані ООН.

У січні розвідувальне управління Афганістану завадило спробі групи вбити в Кабулі американського дипломата Росса Вілсона.

Наразі відомо, що група причетна до тисяч смертей із часу її створення в 2015 році.

У 2018 році ІДІЛ-К став четвертою терористичною організацією в світі за кількістю смертей. Того року угруповання забрало понад 1 тис. життів. Усі жертви – переважно з Афганістану.

Наприклад, лише в липні того року терорист-смертник ІДІЛ-К вбив 128 осіб на передвиборчому мітингу в місті Мастунг у Пакистані.

Бойовикам, які боролися з талібами, додали сил невизначеність у країні та наміри виведення військ США.

За останні роки група наростила свою присутність на сході Афганістану, особливо в провінціях Нангахар та Кунар.

Нині відомо, що угруповання є філією ІДІЛ, яка вперше з’явилася в Сирії та Іраку.

Зв’язок між ІДІЛ-К та ІДІЛ не зовсім зрозумілий: філії поділяють ідеологію та тактику, але глибина їхніх відносин щодо організації та управління остаточно не встановлена.

Раніше представники спецслужб США повідомляли, що до складу ІДІЛ-К входить незначна кількість джихадистів-ветеранів із Сирії та інших іноземних бойовиків-терористів.

Серед її перших членів були пакистанські бойовики, які з’явилися в афганській провінції Нангархар близько 10 років тому. Багато з них втекли з Пакистану й були в складі інших терористичних груп.

Наразі аналітики боротьби з тероризмом заявляють, що чисельність ІДІЛ-К становить близько 1,5-2 тис. осіб, однак ця цифра може зрости.

26 серпня сталися вибухи поблизу аеропорту Кабула, де триває евакуація охочих залишити Афганістан. Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання Ісламська держава.

Після теракту до лікарів звернулося щонайменше 60 поранених осіб. Пізніше в Пентагоні повідомили про 12 загиблих та 15 поранених американських військовослужбовців.

Усі великі населені пункти Афганістану та столицю Кабул угруповання Талібан захопило 15 серпня. Після цього президент Ашраф Гані подав у відставку й залишив країну.

Відразу після цього тисячі людей почали штурмувати аеропорт Кабула, щоб покинути країну. Евакуацію громадян здійснюють іноземні країни.