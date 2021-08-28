У Міністерстві оборони США змінили інформацію про кількість вибухів та загиблих військовослужбовців у Кабулі 26 вересня.

– Можу підтвердити, що ми не віримо, що був другий вибух біля готелю Барон або поблизу нього. Це був один смертник. У плутанині дуже динамічних подій, таких як ці, іноді може бути спотворена інформація,– заявив під час брифінгу в Мінобороні США генерал -майор Хенк Тейлор.

Також він наголосив на тому, що, згідно з оновленими списками жертв, 26 серпня в Афганістані загинуло 13 військовослужбовців, а не 12, як було повідомлено спершу.

– Усі наші молитви нині адресовані сім’ям загиблих та їхнім товаришам по команді. Це жахливий час для них, – зазначив він.

Поранені внаслідок теракту американські військові наразі перебувають на лікуванні в Німеччині.

Крім того, за добу було евакуйовано близько 300 громадян США. Загальна кількість евакуйованих американців досягла приблизно 5,1 тис. осіб.

Джерело: U.S. Department of Defense