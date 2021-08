Джонсон оголосив про закінчення евакуації людей з Кабулу

Велика Британія закінчила евакуацію з Кабулу своїх громадян та мешканців Афганістану, які бояться репресій з боку бойовиків терористичної організації Талібан.

Про це заявив прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

За його словами, за два тижні з Афганістану вивезли понад 15 тисяч людей.

Він також зазначив, що британські збройні сили цілодобово працювали в жахливих умовах, щоб вчасно завершити евакуаційну операцію.

