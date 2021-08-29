Джонсон оголосив про закінчення евакуації людей з Кабулу

Велика Британія закінчила евакуацію з Кабулу своїх громадян та мешканців Афганістану, які бояться репресій з боку бойовиків терористичної організації Талібан.

Про це заявив прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

За його словами, за два тижні з Афганістану вивезли понад 15 тисяч людей.

– Посол в Афганістані Лорі Брістоу залишив Кабул на борту одного з останніх рейсів. Усі військові, дипломати і цивільний персонал, який знаходився в країні, вже евакуйовано. Ми завершили місію, досі небачену в нашому житті, – заявив Джонсон.

Він також зазначив, що британські збройні сили цілодобово працювали в жахливих умовах, щоб вчасно завершити евакуаційну операцію.

On the end of military operations in Afghanistan. pic.twitter.com/sOeXjeYtIr — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 29, 2021

Джонсон пообіцяв, що Британія збереже свою присутність в регіоні, а також подвоїть обсяг фінансування гуманітарних програм до 286 млн фунтів стерлінгів.

– Ми будемо контактувати з Талібаном, якщо вони підтвердять свої слова діями. Якщо таліби хочуть дипломатичного визнання свого режиму і розморожування активів на мільярди доларів – вони повинні гарантувати можливість безпечно покинути країну для всіх, хто цього бажає, поважати права жінок, а також не дозволити Афганістану перетворитися в інкубатор світового тероризму, – підкреслив британський прем’єр.

Політик наголосив, що Лондон буде використовувати всі доступні важелі – політичні, економічні і дипломатичні, щоб допомогти народу Афганістану і при цьому захистити Сполучене Королівство.

Крім того, Джонсон подякував усім, хто брав участь в евакуаційної операції і додав, що ці люди можуть пишатися тим, що вони зробили.