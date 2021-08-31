Новим президентом Естонії став Алар Каріс, якого депутати депутати Рійгікогу обрали у другому турі. Кандидатуру директора Естонського національного музею підтримали 72 парламентарі.

Алар Каріс був єдиним кандидатом на пост глави Естонської республіки.

У першому турі, що відбувся 30 серпня, за Каріса проголосували 63 депутати Рігікогу. Для обрання на посаду президента необхідно отримати не менше 68 голосів парламентарів зі 101 можливого.

Президент Естонії обирається у парламенті через таємне голосування. Кожен депутат Рійгікогу має один голос.

На пост президента Каріса висунули депутати, що входять до правлячої коаліції Центристської партії та Партії реформ. Їм у Рійгікогу належить 59 мандатів.

Каріс раніше обіймав пост державного контролера, ректора Університету природних наук і Тартуського університету. У жовтні 2017 роки він став директором Естонського національного музею.

Фото: ERR

Джерело: ERR