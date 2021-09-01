Байден пояснив виведення військ з Афганістану: альтернативою була ескалація

Альтернативою виведення американських військ з Афганістану були перекидання в країну додаткових військ і ескалація насильства у країні.

Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час виступу на прес-конференції в Білому домі.

– Я проти вічної війни і проти вічної евакуації. Однак хочу запевнити всіх американців, які залишаються в Афганістані – крайнього терміну для евакуації не існує. Ми зобов’язуємося вивезти звідти всіх своїх громадян, які цього бажають, – заявив він.

Байден зазначив, що 90% громадян США, які висловили бажання покинути країну, були евакуйовані до першого вересня.

За оцінкою Білого дому, в Афганістані на сьогодні перебувають від 100 до 200 американців, більшість з яких має подвійне громадянство.

Водночас Байден пообіцяв, що США продовжать безжально боротися проти тероризму в регіоні й не дозволять бойовикам, які наносили шкоду громадянам США, залишитися безкарними.

– Попереджаю терористів Ісламської держави – ми з вами ще не закінчили. Ви заплатите повну ціну за атаки на американців, – наголосив Байден.

Нагадаємо, раніше президент США заявив про закінчення 20-річної операції в Афганістані й повне виведення американських військ із країни.

За його словами, під час евакуаційної місії з Кабула були вивезені 124 тис. осіб, чого раніше не робила жодна держава.

Байден пояснив, що відмовився продовжувати перебування американських військ в Афганістані, оскільки це більше не відповідало інтересам США.

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Джерело: прес-служба Білого дому