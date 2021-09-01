Лише 100 із 700 журналісток далі працюють в Афганістані після приходу талібів

Організація Репортери без кордонів (RSF) закликає радикальне угрупування Талібан надати гарантії свободи та безпеки жінок-журналістів в Афганістані. Організація хоче отримати впевненість, що жінкам все ж буде дозволено продовжувати роботу, попри запевнення талібів, що свобода преси та роботи жінок.

Репортери без кордонів встановили, що щонайменше 100 жінок-журналістів досі офіційно працюють на приватний радіостанціях та телеканалах Афганістану після того, як до влади у країні прийшов Талібан.

Згідно з опитуванням, що провів RSF та організація Центр захисту афганських жінок-журналістів, у Кабулі у 2020 році було 108 засобів масової інформації із загальною чисельністю 4 940 співробітників. Серед них 1 080 співробітниць, з яких 700 жінок-журналістів.

Із 510 жінок, які раніше працювали у восьми найбільших засобах масової інформації та медіа, лише 76 (зокрема 39 журналістів) досі працюють. Іншими словами, журналістки перебувають у процесі зникнення із Кабула.

— Журналістки повинні мати можливість якнайшвидше відновити роботу, без утисків, тому що це їхнє найголовніше право, тому що це важливо для їхнього існування, а також тому, що їхня відсутність у медіа змусить мовчати всіх афганок. Ми закликаємо Талібан негайно надати гарантії свободи та безпеки журналісток, – сказав генеральний секретар RSF Крістоф Делуар.

Більшість журналісток були змушені припинити роботу в провінціях, де майже усі приватні ЗМІ припинили свою діяльність через Талібан. Деякі з цих журналісток наразі працюють з дому.

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Ілюзія нормального життя після приходу талібів тривала лише кілька днів. Через 48 годин після того, як таліби взяли під контроль Кабул, жінки-репортери з приватних телеканалів, таких як Tolonews, Ariana News, Kabul News, Shamshad TV та Khurshid TV, наважилися відновити роботу в ефірі. Але керівники ЗМІ швидко виявили, що їх переслідують.

Керівники та редактори приватних ЗМІ, які ще не вирішили припинити свою діяльність, підтверджують, що під тиском вони порадили своїм жінкам-журналістам залишатися вдома.

Джерело: RFS