Норвегія була готова профінансувати закупівлю 200 ракет для України, однак жодна з них досі не надійшла.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, перебуваючи на місці російського удару в Дарницькому районі Києва.

Норвегія готова була оплатити 200 ракет для України

Глава держави наголосив, що Україні необхідний відповідний пакет захисту.

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– Нам треба ці ракети. Ми максимально тиснемо, домовляємось. Є країни, з якими ми домовилися, яким ще б віддали гроші. Там, де працювала PURL, окремо без PURL. Наприклад, з Норвегією не буду казати куди – була готовність проплатити 200 ракет, і всі ці 200 ракет, жодна з них не прийшла, – наголосив президент.

За словами Зеленського, якби міжнародні партнери своєчасно передавали Україні озброєння, яке обіцяли, вдалося б урятувати більше життів.

– Якби вчасно партнери давали те, про що вони пообіцяли, ми сьогодні могли б зберегти більше людей. Це велика проблема, пов’язана з нашими партнерами. З одного боку, є велика підтримка, ми їм вдячні. Але, з іншого боку, нам потрібно, щоб вони просто робили те, про що домовилися, що підписано або обіцяно, – зауважив президент.

Він зазначив, що наразі Україна фіксує уповільнення поставок озброєння та продовжить працювати з партнерами над отриманням засобів протидії балістичним ракетам.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін посилюватиме удари по Україні, насамперед із застосуванням балістичних ракет, через проблеми на фронті та в економіці РФ.

Президент наголосив, що Україна наразі не має достатньої кількості ракет для перехоплення російської балістики.

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