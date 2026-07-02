Міністр оборони України Михайло Федоров звернувся до 40 країн-партнерів із проханням невідкладно надати ракети до систем Patriot уже в липні.

Україна терміново просить ракети для Patriot

Як повідомили в Міноборони, йдеться про передачу ракет в обмін на майбутні поставки, які вже законтрактовані для України.

– Збиття балістичних ракет залишається ключовим викликом через нестачу ракет до систем Patriot, – йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що для посилення антибалістичного захисту країни у квітні вперше було укладено рекордний контракт на постачання сотень ракет PAC-2 для Patriot за підтримки Німеччини.

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Очікується, що ці ракети почнуть надходити протягом наступних років.

Вперше було зроблено крок до закупівлі близько сотні ракет до Patriot на суму $1 млрд за рахунок кредиту Європейського Союзу.

Також цього року Україна вперше почала отримувати ракети зі складів дружніх держав.

– Проте цього недостатньо – Україні критично потрібні додаткові ракети до систем Patriot. Вони є на складах партнерів. І саме від швидких рішень, масштабування механізму PURL та закупівлі ракет через JUMPSTART залежить захист українського неба, – наголосили в Міноборони.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що через ситуацію на фронті та проблеми в російській економіці Володимир Путін посилюватиме удари по Україні, насамперед із застосуванням балістичних ракет.

Також він повідомив, що Україна не отримала 200 ракет, оплату за які погодилася здійснити Норвегія.

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