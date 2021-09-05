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Абрамова Юлія |

Килим, набитий грошима: росіян підозрюють у підкупі президента Гватемали

суд

З 1 вересня Генеральна прокуратура Гватемали почала розслідування факту підкупу президента країни Алехандро Джамматтеі росіянами.

Інформація про хабар президенту поступила з боку гірничодобувної компанії з російським капіталом. Вона хотіла домогтися права на роботу в порту Санто-Томас-де-Кастілья.

Гватемальські ЗМІ пишуть про компанію Mayaniquel. За їхніми даними, вона домагається побудови на невикористаній території порту вантажного терміналу. Не виключено, що плани ймовірного будівництва пов’язані з російським бізнесом з видобутку урану.

Про візит представників атомної промисловості з Росії повідомляли депутати гватемальської партії Національний союз надії.

Влітку ЗМІ повідомляли про людину, яка розповіла журналістам, що доставила до будинку президента згорнутий килим, набитий грошима. Адміністрація Джамматтеі відкинула всі звинувачення і заявила, що проведе розслідування.

Розслідування почало вести антикорупційне відомство. Через деякий час після початку слідства його керівника звільнили, пізніше він втік до США, забравши з собою всі зібрані докази. Гватемальські влада видала ордер на його арешт.

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