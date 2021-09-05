В провінції Афганістану Панджшер бійці опору заблокували тисячу талібів.

Про це повідомив прес-секретар Фронту опору, афганський журналіст Фахім Дашті.

– Протягом ночі і сьогоднішнього ранку велика частина угрупування було ліквідоване, взята в полон під час втечі і відступі місцевим населенням за допомогою сил опор”, – написав він в соцмережах.

В інших частинах долини ситуацію контролюють бійці фронту.

За відомостями Фронту національного опору Афганістану, таліби мобілізували проти Панджшера з шести напрямків понад 20 тис. бойовиків.

Представники талібів поки не коментували події.

За словами лідера Фронту національного опору Афганістану Ахмада Масуда, поранення через дії талібів отримала як мінімум 41 особа. Постраждалих госпіталізували до найближчих лікарень. Інформація про стан поранених не уточнюється.

Фронт національного опору Афганістану засудив дії бойовиків Талібану, пообіцявши дати жорстку відсіч.

Панджшер – остання провінція, яка чинить опір правлінню Талібану, що відновив контроль над країною після того, як американські та іноземні війська вивели контингент через 20 років присутності в Афганістані.

Долина була оплотом опору протягом десятиліть, спочатку проти СРСР у 1980-х роках, а потім проти Талібану в 1990-х роках. Вона досі усіяна іржавими танками, що лишилися після боїв тих десятиліть.