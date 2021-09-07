Сальвадор став першою у світі країною, яка визнала біткоїн національною валютою.

Цей валютний експеримент країна почала у вівторок, 7 вересня.

Ініціатором закону, який визнає цю криптовалюту національною, став президент Сальвадору Найбі Букела.

Букела також оголосив, що країна закупила 400 біткоїнів, за нинішнім курсом це близько $20,5 млн.

Відсьогодні у Сальвадорі можуть встановлювати ціни на товари у біткоїнах, криптовалютою можна буде сплатити і податки.

Також відомо, що обмін біткоїнів не буде обкладатись податком на приріст капіталу.

Трастовий фонд у розмірі $150 для реалізації плану легалізації біткоїну було затверджено на початку вересня Фінансовою комісією законодавчих зборів Сальвадору.

Кошти з фонду спрямують також на виплату бонусів усім громадянам. Кожен отримає по $30 в біткоїнах для того, щоб активувати свій державний криптогаманець Chiva.

Влада сподівається, що такий валютний експеримент дасть змогу заощадити декілька мільярдів доларів на комісійних витратах.

Однак противники легалізації біткоїна вважають, що тепер через криптовалюту будуть відмивати гроші.

Запровадження біткоїна як національної валюти збільшує ризики і для фінансових установ.