Дівчина в Іспанії вимагає €3 млн від влади, за те що її переплутали у пологовому

Громадянка Іспанії вимагає €3 млн компенсації від регіонального департаменту охорони здоров’я на півночі країни після того, як з’ясувалося, що її та ще одну дитину випадково переплутали у пологовому будинку і віддали іншим батькам. Плутанина сталася два десятиліття тому.

Те, що дітей переплутали у пологовому відділенні у провінції Ла-Ріоха з’ясувалася після того, як дівчина зробила тест ДНК.

Немовлята народилися у 2002 році в лікарні в Ла-Ріоха з проміжком у п’ять годин, і обох помістили в інкубатори, оскільки вони мали недостатню вагу. Одну дитину віддали батькам, а іншу виховувала жінка, яку вона вважала своєю бабусею.

За інформацією видання La Rioja, дівчина, яка подала позов, уперше запідозрила, що виховується не своїми біологічними батьками, у 2017 році. Тоді в межах позову жінки проти батька дівчини ДНК-експертиза виявила, що останній не є її біологічним батьком. Згодом те ж саме експертиза показала й щодо матері.

Коли дівчині виповнилося 16 років, вона найняла адвокатів, які домоглися від влади Ла-Ріохи розслідування обставин втрати біологічних батьків.

— Це була людська помилка, і нам не вдалося з’ясувати, хто винен. Тодішні системи були іншими і не були такими комп’ютеризованими, як зараз, – сказала під час прес-конференції регіональний керівник охорони здоров’я Ла-Ріохи Сара Альба.

Також відомо, що іншу жінку, яку віддали не своїм біологічним батька, проінформували про помилку 19-річної давнини.

Адвокат позивача Хосе Саес Морга сказав, що його 19-річна клієнтка вимагає відшкодування збитків у розмірі €3 млн, оскільки вона стала жертвою “дуже серйозної недбалості”.

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Джерело: La Rioja