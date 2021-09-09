Афганістан не стане прихистком для терористів – Столтенберг

НАТО не допустить, щоб Афганістан перетворили на базу для терористичних угруповань.

Про це після онлайн-зустрічі міністрів закордонних справ щодо ситуації в країні повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

– НАТО і вся міжнародна спільнота не допустять, щоб країна знову стала місцем прихистку для терористів, – написав він у Twitter.

Thank you @SecBlinken & @HeikoMaas for convening today’s #Afghanistan Ministerial. #NATO & the whole international community will not accept the country again serving as a terrorist safe haven. The Taliban must make good on their commitments, also on human rights & safe passage. pic.twitter.com/luJl9wWdSe — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 8, 2021

Крім того, генсек додав, що від талібів чекають дотримання зобов’язань щодо поваги до прав людини і можливості безпечного виїзду з країни тих, хто хоче залишити Афганістан.

7 вересня стало відомо, що рух Талібан сформував новий уряд Афганістану. Головою кабінету талібів став Мухаммад Хасан Ахунд, його перший заступник – мулла Барадар Ахунд, другий заступник прем’єр-міністра – Мавлаві Абдул Салам Ханафі.

Але ситуація Афганістані залишається напруженою. Так, жінкам заборонили займатися спортом, зокрема й спортсменкам із національних збірних країни. Пояснили це тим, що іслам дозволяє їм виходити на вулицю лише за необхідності.

Крім того, таліби заборонили проводити акції протесту в Афганістані. Лідери угруповання заявили, що ніхто не має права виходити на вулиці з протестами без дозволів Міністерства внутрішніх справ і Міністерства юстиції.