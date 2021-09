Афганістан не стане прихистком для терористів – Столтенберг

НАТО не допустить, щоб Афганістан перетворили на базу для терористичних угруповань.

Про це після онлайн-зустрічі міністрів закордонних справ щодо ситуації в країні повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Thank you @SecBlinken & @HeikoMaas for convening today’s #Afghanistan Ministerial. #NATO & the whole international community will not accept the country again serving as a terrorist safe haven. The Taliban must make good on their commitments, also on human rights & safe passage. pic.twitter.com/luJl9wWdSe

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 8, 2021