Таліби в Кабулі захопили посольство Норвегії – знищили пляшки з вином і дитячі книги

Представники радикального руху Талібан увійшли до посольства Норвегії у Кабулі. Про це повідомив посол Норвегії в Ірані Сігвальд Хауге, додавши фото талібів на дипломатичній базі в афганській столиці.

Taliban has now taken over the Norwegian Embassy in Kabul. Say they will return it to us later. But first wine bottles are to be smashed and childrens’ books destroyed. Guns apparently less dangerous. Foto: Aftenposten, Norway pic.twitter.com/0zWmJXmQeX

— Ambassador Sigvald Hauge (@NorwayAmbIran) September 8, 2021