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Марія Степанюк |

Таліби у Кабулі захопили посольство Норвегії, де знищили пляшки з вином та дитячі книги

таліби нищать дитячі книги у посольстві Норвегії

Представники радикального руху Талібан увійшли до посольства Норвегії у Кабулі. Про це повідомив посол Норвегії в Ірані Сігвальд Хауге, додавши фото талібів на дипломатичній базі в афганській столиці.

— Талібан захопив посольство Норвегії у Кабулі. Сказали, що повернуть його нам пізніше. Бо спершу треба розбити пляшки з вином та знищити дитячі книги. Зброя, вочевидь, не така небезпечна, – написав дипломат.

Відомо, що таліби пройшлися будівлею посольства та зібрали у торби всі речі, що, на їхню думку, є богохульними.

У мережі опублікували знімки, як представники Талібану знищують DVD-диски з різдвяними піснями, мультфільмами та рвуть дитячі книги.

Таліби в Кабулі захопили посольство Норвегії – знищили пляшки з вином і дитячі книги
Таліби в Кабулі захопили посольство Норвегії – знищили пляшки з вином і дитячі книги
Таліби в Кабулі захопили посольство Норвегії – знищили пляшки з вином і дитячі книги
Таліби в Кабулі захопили посольство Норвегії – знищили пляшки з вином і дитячі книги
Таліби у Кабулі захопили посольство Норвегії, де знищили пляшки з вином та дитячі книги / 2 фотографии

Норвегія евакуювала з Афганістану 1 098 осіб, включаючи своїх громадян, підданих інших країн та афганців, які потребують захисту.

Ситуація в Афганістані залишається нестабільною після захоплення талібами країни, місцеві жителі намагаються всіма можливими способами залишити територію держави.

У ніч на 31 серпня Афганістан залишив останній американський літак. Сполучені Штати Америки більше не контролюють аеропорт Кабула та повітряний рух у ньому.

Джерело: Express

Фото: Aftenposten

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