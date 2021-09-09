Таліби в Кабулі захопили посольство Норвегії – знищили пляшки з вином і дитячі книги

Представники радикального руху Талібан увійшли до посольства Норвегії у Кабулі. Про це повідомив посол Норвегії в Ірані Сігвальд Хауге, додавши фото талібів на дипломатичній базі в афганській столиці.

— Талібан захопив посольство Норвегії у Кабулі. Сказали, що повернуть його нам пізніше. Бо спершу треба розбити пляшки з вином та знищити дитячі книги. Зброя, вочевидь, не така небезпечна, – написав дипломат.

Taliban has now taken over the Norwegian Embassy in Kabul. Say they will return it to us later. But first wine bottles are to be smashed and childrens’ books destroyed. Guns apparently less dangerous. Foto: Aftenposten, Norway pic.twitter.com/0zWmJXmQeX — Ambassador Sigvald Hauge (@NorwayAmbIran) September 8, 2021

Відомо, що таліби пройшлися будівлею посольства та зібрали у торби всі речі, що, на їхню думку, є богохульними.

У мережі опублікували знімки, як представники Талібану знищують DVD-диски з різдвяними піснями, мультфільмами та рвуть дитячі книги.

Таліби у Кабулі захопили посольство Норвегії, де знищили пляшки з вином та дитячі книги / 2 фотографии

Норвегія евакуювала з Афганістану 1 098 осіб, включаючи своїх громадян, підданих інших країн та афганців, які потребують захисту.

Ситуація в Афганістані залишається нестабільною після захоплення талібами країни, місцеві жителі намагаються всіма можливими способами залишити територію держави.

У ніч на 31 серпня Афганістан залишив останній американський літак. Сполучені Штати Америки більше не контролюють аеропорт Кабула та повітряний рух у ньому.

Джерело: Express

Фото: Aftenposten