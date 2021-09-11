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Дмитро Кудрявцев |

Варшава пригрозила Брюсселю виходом із Євросоюзу

Варшава пригрозила Брюсселю виходом із Євросоюзу

Польща може піти шляхом Великої Британії та вийти зі складу Європейського Союзу, аби вирішити конфлікт із Брюсселем.

Про це заявив представник партії Право і справедливість Ришард Терлецький.

За його словами, Варшава не хоче вдаватися до такого радикального кроку, однак піде на нього в тому випадку, якщо її інтереси не будуть дотримані.

Зокрема, політик вважає неприйнятною реакцію ЄС на судову реформу. Він впевнений, що таким чином Євросоюз намагається чинити тиск на Польщу, що суперечить принципам політичного блоку.

– Якщо політика ЄС не зміниться, нам доведеться шукати радикальні рішення. Британці показали, що диктатура брюссельської бюрократії їх не влаштовує, розвернулися і пішли. Ми не хочемо йти, наша підтримка членства в ЄС дуже сильна, але ми не допустимо, щоб нашу свободу і розвиток обмежували, – підкреслив Терлецький.

У свою чергу, Брюссель попередили Варшаву, що кожен день функціонування Дисциплінарної палати суддів буде приводити до збільшення розміру штрафних санкцій.

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Фото: Pexels

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